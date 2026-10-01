Kasper feiert Halloween
Begegnungszentrum Ev. Mirjam-Gemeinde Doventorsteinweg 51, 28195 Bremen
Das Ensemble spielt im Handpuppentheater für Kinder ab 3 Jahren den Hohnsteiner Kasper, eine freche Kasperfigur, die auch liebenswürdig, spitzfindig ist und einen großen Gerechtigkeitssinn besitzt.
Der Eintritt kostet 1 Euro als Spende. Kinder, die geschminkt zur Vorstellung erscheinen, haben freien Eintritt.
Das Theatercafé ist ab 15 Uhr geöffnet.
Info
Begegnungszentrum Ev. Mirjam-Gemeinde Doventorsteinweg 51, 28195 Bremen
Theater & Tanz