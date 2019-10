Kasper und der goldene Pilz

Die Steffensbühne spielt wieder ein Figurentheaterstück für Kinder. Im Hexenwald soll eine Müllsammelaktion stattfinden, an auch der Bürgermeister teilnimmt. Aber der Hexe Wackelzahn passt dies überhaupt nicht, denn sie liebt Müll und sie will, dass dieser im Wald verbleibt. Deshalb verhext sie den Bürgermeister. Dagegen hilft nun wieder der goldene Pilz, den der Zauberer Zwackelmann anwenden könnte. Ob der Kasper das alles wieder in Ordnung bringen kann? Mit Hilfe der Kinder bestimmt.

Um 15 Uhr hat das Theater-Café geöffnet.