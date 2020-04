× Erweitern © Steffensbühne Kasper und der Zauberstein

Das Stück der Steffensbühne für Kinder ab 3 Jahren handelt vom Zauberstein, der einen sofort wieder lustig macht, egal wie traurig man ist.

Der König vom Märchenland ist sehr traurig, weil sein Hofhund Methusalem im Alter von 152 Jahren gestorben ist.

Er ist schon ganz krank vor Traurigkeit, da kann selbst der Doktor nicht helfen. Aber da im Wald, bei der Hexe Klapperbein, gibt es einen Zauberstein, der sofort wieder lustig macht. Die Hexe bewacht den Zauberstein jedoch gut und will ihn nicht hergeben. Auch nicht der Prinzessin, die sich den Zauberstein für ihren Vater, den König, ausleihen will. Schließlich wird die Prinzessin auch noch in eine Maus verwandelt.

Ob der Kasper das alles wieder in Ordnung bringen kann? Mit Hilfe der Kinder bestimmt!

Der Eintritt beträgt 3 Euro pro Nase.