Kasper und die verzauberte Großmutter

Das Ensemble spielt den Hohnsteiner Kasper, eine freche Kasperfigur, die auch liebenswürdig, spitzfindig ist und einen großen Gerechtigkeitssinn besitzt.

Die Großmutter hat einen leckeren Kuchen gebacken. Da die Hexe Klapperbein und der Zauberer Zacharias Zwackelmann großen Hunger haben und der Kuchen doch so lecker ist, wird die Großmutter von den beiden kurzerhand in ein Huhn verwandelt und der Kuchen gestohlen. Ob der Kasper die Großmutter erlösen kann? Mit Hilfe der Kinder bestimmt.

Der Eintrittspreis beträgt 1 Euro als Spende. Ab 15 Uhr ist das Theatercafé geöffnet.