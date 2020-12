× 1 von 3 Erweitern © schauinsland-reisen Leopold Löwe - Kattas Weihnachtsgeschichte × 2 von 3 Erweitern © schauinsland-reisen Kattas Weihnachtsgeschichte × 3 von 3 Erweitern © schauinsland-reisen Waldszene - Kattas Weihnachtsgeschichte Prev Next

Seit über vier Jahren lernen Kinder mit „Kattas Welt“ offline und online spielerisch die Welt sowie andere Kulturen, deren Bräuche und Lebensweisen kennen. Schauinsland-reisen erweitert das crossmediale Angebot ständig um weitere Bausteine, wie beispielsweise „Katta - Das Kindermusical. Die Reise zur leuchtenden Banane“. 2020 folgt nun eine Weihnachtsgeschichte. Das Familienunternehmen möchte in diesem Ausnahmejahr allen Katta-Fans "ein kleines Stück Normalität und heile Welt schenken. Auch wenn dies nur wenige Minuten sind, wissen wir alle wie wichtig und kostbar so eine kleine Auszeit und ein Ausflug in die Welt der Phantasie sein kann“, so Andreas Rüttgers, Leiter Touristik bei schauinsland-reisen, der federführend „Kattas Welt“ betreut."

An jedem Adventssonntag wird jeweils eine kurze Episode der Geschichte präsentiert. Die rund sechsminütigen Folgen werden von Leopold Löwe, bekannt aus dem Katta-Kindermusical, vorgelesen und durch passende Bilder anschaulich und kindgerecht illustriert. Zu hören und zu sehen ist die Weihnachtsgeschichte auf dem Instagram-Kanal von „Kattas Welt“ sowie auf der Website, wo auch die vorherigen Folgen zu finden sind.