Das Bilderbuchkino für Kinder ab 4 Jahren dreht sich um ein träges Bauernhofhuhn, das einen magischen Katzenumhang findet. Dieser Umhang verändert sein Leben, denn wenn es sich den Umhang überzieht, erhält es die Kräfte einer Katze. So kann es so als Katzenhuhn anderen Bauerhoftieren in brenzligen Situationen zur Hilfe kommen.

Das Buch stammt aus der Feder von Berhard Hoëcker und Eva von Mühlenfels.

Der Eintritt ist frei.