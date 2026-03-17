Kein Sommernachtstraum. Eine Fantasie

Die Jungen Akteur:innen inszenieren einen Sinnes-Mashup für sehendes und nicht-sehendes Publikum. Der Eintritt ist frei! Die Zählkarten sind an der Theaterkasse erhältlich.

Eine Gruppe steht an der Haltestelle, Bus 22 Richtung Theater. Geht ins Foyer, isst noch schnell einen Schokoriegel. Die Gruppe betritt die Bühne, tastet sich langsam heran – an Kulissen, Requisiten, probiert sogar Kostüme an. Jetzt: Ruhe. Lange Ruhe. Dann eine Stimme. Sie beschreibt. Sie beschreibt Moos, Pilze. Gleitet weg, führt hinein in den Wald. Die Bushaltestelle entfernt sich, die Stadt wird unhörbar. Undefinierbare Geräusche, ein Wesen, das rennt, sich niederlegt, einschläft. Plötzlich schlafen sie alle. Oder doch nicht? Stellen sich die Sommernacht vor? Berührungen werden zu Geschichten und Klänge zu Bildern. Was ist Wirklichkeit? Die Stimme beschreibt, wie sie tanzen. Tanzen und plötzlich stillstehen. Sie haben etwas gehört, etwas gesehen. Mit verschlossenen Augen. In der Nacht. Licht an. Alles vorbei. Sommernachtstraum. Nur eine Fantasie?

Das Stück ist in Kooperation mit der Georg-Droste-Schule, dem Blinden- und Sehbehindertenverein Bremen und SelbstBestimmt Leben e.V. entstanden.

Zur Vorstellung wird eine Audiodeskription mit Tastführung angeboten. Infos und Anmeldung unter tsperling@theaterbremen.de