Kein Sommernachtstraum. Eine Fantasie

Wie fühlt sich Theater an, wenn nicht nur das Sehen im Mittelpunkt steht? Das Junge Theater Bremen lädt Familien zu einem besonderen Erlebnis ein: In der Inszenierungen der Jungen Akteur:innen nehmen 18 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren das Publikum mit in einen geheimnisvollen Wald – inspiriert von William Shakespeares Klassiker, aber ganz neu gedacht.

Das Stück wurde gemeinsam mit der Georg-Droste-Schule sowie dem Blinden- und Sehbehindertenverein Bremen entwickelt und richtet sich bewusst an sehendes und nicht-sehendes Publikum. Geräusche, Stimmen, Berührungen und Atmosphäre spielen eine ebenso große Rolle wie visuelle Elemente. Regisseurin Rieke Oberländer spricht von einem „Sinnes-Mashup“: Wie in der Musik unterschiedliche Songs gemixt werden, verschmelzen hier verschiedene Wahrnehmungen zu einem Theatererlebnis, das alle Sinne anspricht.

Zu sehen ist die Produktion an vier Terminen; alle Vorstellungen sind mit Audiodeskription, der Eintritt ist frei (Zählkarten an der Theaterkasse).