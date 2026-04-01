Kein Sommernachtstraum. Eine Fantasie
Brauhaus Bleicherstr. 28, 28203 Bremen
Wie fühlt sich Theater an, wenn nicht nur das Sehen im Mittelpunkt steht? Das Junge Theater Bremen lädt Familien zu einem besonderen Erlebnis ein: In der Inszenierungen der Jungen Akteur:innen nehmen 18 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren das Publikum mit in einen geheimnisvollen Wald – inspiriert von William Shakespeares Klassiker, aber ganz neu gedacht.
Das Stück wurde gemeinsam mit der Georg-Droste-Schule sowie dem Blinden- und Sehbehindertenverein Bremen entwickelt und richtet sich bewusst an sehendes und nicht-sehendes Publikum. Geräusche, Stimmen, Berührungen und Atmosphäre spielen eine ebenso große Rolle wie visuelle Elemente. Regisseurin Rieke Oberländer spricht von einem „Sinnes-Mashup“: Wie in der Musik unterschiedliche Songs gemixt werden, verschmelzen hier verschiedene Wahrnehmungen zu einem Theatererlebnis, das alle Sinne anspricht.
Zu sehen ist die Produktion an vier Terminen; alle Vorstellungen sind mit Audiodeskription, der Eintritt ist frei (Zählkarten an der Theaterkasse).