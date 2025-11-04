Keine Angst vor der Kunst

Im Rahmen des Großeltern-Enkel-Monats gehen Enkelkinder ab 4 Jahren gemeinsam mit ihren Omas und Opas auf Entdeckungstour durch die Kunsthalle und mischen im Atelier die Farben.

Der Workshop findet immer dienstags vom 4. bis zum 25. November statt und kostet 80 Euro je Großeltern-Enkel-Paar (= ein:e Erwachsene:r und ein Kind). Für jedes weitere Kind werden zusätzlich 20 Euro berechnet.

Hier geht's zur Anmeldung