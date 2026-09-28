Keine Party ist auch keine Lösung

Das Moks-Ensemble präsentiert einen turbulenten Geburtstagscountdown für Publikum ab 10 Jahren.

Einladungen, Kuchen, einen DJ, Deko und vielleicht eine Piñata. Jagoda weiß, was es für eine gute Party braucht. Aber wie lädt man zu seinem Geburtstag ein, wenn man kein Geld hat und außerdem niemand wissen darf, wo man wohnt? Jagoda wohnt mit ihrer Mutter im Frauenhaus und da wird die Feier zum 10. Geburtstag zur ganz schön großen Herausforderung. Und jetzt hat sie Mia schon eingeladen, was also tun?

Regisseurin Hannah Biedermann bringt den Roman von Anna Maria Praßler mit viel Witz, großen Fragen und Kinderstimmen auf die Bühne und erforscht dabei, wie man lernt Hilfe anzunehmen und sich für Glücksmomente zu verbünden.

Zu den Tickets für 12 Euro.