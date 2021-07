Keramik-Tee-Treff

× Erweitern © Kultur vor Ort Mobiles Atelier

Das Mobile Atelier bietet Kindern in den Sommerferien unterm freien Himmel eine kostenlose Keramikwerkstatt an. Mit einem teezeremoniellen Treff am Ende der Schaffensphase soll so gemeinsam ein Ort des Zusammenkommens mitgestaltet werden. Neben dem Arbeiten mit Ton steht der Austausch im Vordergrund, bei dem vor allem Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und Großeltern herzlich willkommen sind. Gebäck zu dem Tee-Treff ist auch gern gesehen. Der abschließende Tee-Treff findet am 29. September statt.