Kerzen ziehen

Das Licht kehrt allmählich zurück und die Tage Anfang Februar markieren das 1. Jahreskreisfest. Traditionell werden in dieser Zeit Kerzen hergestellt und entzündet, die das Licht und die Hoffnung auf den Frühling symbolisieren.

Dem schließen sich die Workshop-Teilnehmer:innen ab 8 Jahren an und stellen neue Kerzen aus altem Wachs her.

Bitte telefonisch oder per Mail anmelden.