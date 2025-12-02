Kerzen ziehen

bis

NABU Bremen Vahrer Feldweg 185, 28309 Bremen

Das Licht kehrt allmählich zurück und die Tage Anfang Februar markieren das 1. Jahreskreisfest. Traditionell werden in dieser Zeit Kerzen hergestellt und entzündet, die das Licht und die Hoffnung auf den Frühling symbolisieren.

Dem schließen sich die Workshop-Teilnehmer:innen ab 8 Jahren an und stellen neue Kerzen aus altem Wachs her.

Bitte telefonisch oder per Mail anmelden.

Info

NABU Bremen Vahrer Feldweg 185, 28309 Bremen
Dies & Das
0421-48444870
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
bis
Google Kalender - Kerzen ziehen - 2026-02-06 15:30:00 Google Yahoo Kalender - Kerzen ziehen - 2026-02-06 15:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Kerzen ziehen - 2026-02-06 15:30:00 Outlook iCalendar - Kerzen ziehen - 2026-02-06 15:30:00 ical