Schicht um Schicht

× Erweitern © Buxtehude Museum Kleine Sonntagswerkstatt - Kerzen ziehen

Gezogen, gefärbt, marmoriert oder mit Applikationen geschmückt: Für wunderhübsche, handgefertigte Kerzen stehen in der Werkstatt ganz verschiedene Techniken zur Verfügung, die der Reihe nach zum Einsatz kommen. Manches geht schnell, für anderes braucht es ein wenig Geduld. Ob alle Kerzen später benutzt oder lieber als Deko verwendet werden, entscheiden die Künstler:innen ab 6 Jahren selbst.

Die Teilnahme kostet 7 Euro nach Anmeldung an buchung@buxtehudemuseum.de.