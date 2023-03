Ob in See, Graben oder Teich, im Wasser tummelt sich einiges an Leben. Gemeinsam schauen Naturforscher:innen ab 6 Jahren, was im Stadtwald zu finden ist. Vom Molch bis zur Eintagsfliegenlarve gibt es viel zu entdecken!

Die Teilnahme kostet 7 Euro nach Online-Anmeldung.