Kessi in Kunst und Geschichte

Bibliotheksrabe Kessi hat in den Sommerferien ein Museum besucht und festgestellt, dass Raben überall in der Kunst vertreten sind. Ein paar der Kunstwerke hat er sogar mitgebracht, aber da sind noch einige Plätze frei in der Galerie. In der Kreativwerkstatt gestalten Kinder ab 4 Jahren bunte Gemälde und Skulpturen rund um den Bibliotheksraben Kessi.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird eine Anmeldung auf stabi-hb.de empfohlen.