Ketaaketi: Alle Kinder brauchen Bildung

Die Bremerin Anneli-Sofia Räcker unterstützt mit ihrem Projekt seit über 12 Jahren Menschen in den ärmsten Regionen Asiens und Afrikas. In einem Vortrag und mit einer Ausstellung informiert sie über ihre Arbeit, mit der sie am 4. Dezember mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wird.

