Kia Ora Aotearoa

Im Fokus der Familienaktion stehen die Vielfalt und Weiten des pazifischen Ozeans: Gemeinsam werden Wale, Orchideen, Traditionen und Melodien erkundet. Die Familien folgen dem Kiwi, einem ganz besonderen Vogel, um mehr über Aotearoa zu erfahren - das Land der langen weißen Wolke. So bezeichnen die Maori ihre Heimat, Neuseeland. Ihre tiefe Verbundenheit mit dem Land, den Seen, Flüssen und Bergen findet Ausdruck in Liedern (Waiata), Zeremonien und Ritualen.

Bei dieser Führung lernen die Familien mehr dazu und erfahren außerdem, was Taongas sind und wie sie sich anfühlen. Anschließend wird gemeinsam das gemacht, was Familien in Aotearoa tun, wenn sie zusammenkommen: singen, spielen und Geschichten erzählen.

Die Teilnahme kostet 14 Euro für Kinder und 17,50 Euro für Erwachsene. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.