KiBi macht auf!

Mitten im Bremer Viertel lädt die KiBi junge Leseratten zum Stöbern, Schmökern und Entdecken ein. Mehr als 11.000 Medien warten hier auf Kinder und Jugendliche bis etwa 15 Jahre: von Bilderbüchern, Comics und Graphic Novels bis zu spannenden Romanen, Sachbüchern, Hörspielen, Musik-CDs und DVDs.

Mit Flohmärkten, Mitmachaktionen und kleinen Kulturprojekten schafft das engagierte Team einen lebendigen Treffpunkt für Familien im Viertel. Der Bestand wächst dabei ständig weiter – so gibt es immer wieder neue Geschichten zu entdecken.

In den Sommerferien hat die KiBi jeden Mittwoch für euch geöffnet.