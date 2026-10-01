Adventsflohmarkt

Mitten im Bremer Viertel lädt die KiBi seit fast 30 Jahren junge Leseratten zum Stöbern, Schmökern und Entdecken ein. Beim Flohmarkt mit Bilderbüchern, Comics und Graphic Novels bis zu spannenden Romanen, Sachbüchern, Hörspielen, Musik-CDs und DVDs finden sich tolle Geschenke für den Nikolausstiefel und das Weihnachtsfest.

Der Eintritt ist frei.