Tiere, Samse, Bilderrätsel

Die KIBUM zeigt über hundert Original-Illustrationen aus allen Schaffensperioden von Paul Maar ("Eine Woche voller Samstage"). Mit dabei sind viele tierische Bilderbuchhelden wie das kleine Känguru, aber natürlich ebenso das freche wünscheerfüllende Sams. Die ausgestellten Bilderrätsel zeigen Maar als virtuosen Wortkünstler, der ganz Unerwartetes aus Buchstaben und Begriffen zaubert und so Spaß an der Sprache weckt. Neben Paul Maars kunstvollen Feder- und Aquarell-Zeichnungen werden Original-Filmkostüme wie das des Sams’ und Filmrequisiten präsentiert. Teaser von den erfolgreichen Maar-Filmen („Herr Bello“, „Lippels Traum“, „Sams“) und dokumentarische Kurzfilme, die Maar bei der Arbeit und in Interviews zeigen, ergänzen die Schau. Paul Maars Bücher liegen zum Schmökern aus.Paul Maar wird zur Eröffnung anwesend sein, die von Kindern der Paul-Maar-Grundschule Oldenburg gestaltet wird.