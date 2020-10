KIBUM online

Die Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse mal anders und zwar digital! Viele Autorïnnen lesen in Videostreams persönlich aus ihren Werken vor.

× 1 von 7 Erweitern Kai Pannen × 2 von 7 Erweitern Jörg Isermeyer × 3 von 7 Erweitern Kristina Calvert × 4 von 7 Erweitern Christian Seltmann × 5 von 7 Erweitern Andreas Steinhöfel × 6 von 7 Erweitern Mona Harry × 7 von 7 Erweitern Stefanie Harjes Prev Next

Kai Pannen, Autor und Illustrator, liest aus "Zombert in der Schule des Schreckens" und "Wie gewonnen, so gesponnen". Es werden dabei seine witzige Zeichnungen eingeblendet und ein kurzer Trickfilm zeigt, wie am Computer seine Bilder enstehen.

Der Kinder- und Jugendbuchautor Jörg Isermeyer begleitet seine Lesungen mit fetziger Musik, die tollen Zeichnungen können Kleine und Große parallel gucken.

Kristina Calvert, Kinderbuchautorin und Kinderphilosophin, hat ihr Buch „Wolkenbilder und Möwendreck“ im Gepäck und philosophiert mit Kindern.

Während der Kinderbuchautor und Musiker Christian Seltmann aus seiner spannenden Geschichte "Robin Cat – Das Geheimins der Drachennasen" vorliest, begleitet er sich auf der Mundharmonika und der Gitarre. Die Kinder vor den PCs machen die Geräusche für die Live-Hörspiel-Produktion.

Andreas Steinhöfel liest aus seinem aktuellsten „Rico, Oskar“-Band mit dem Titel „Rico, Oskar und das Mistverständnis“.

Slammerin Mona Harry stellt ihr Bilderbuch „Mutproben“ vor und philosophiert mit Kindern über Mut und Angst.

Zu guter Letzt erklärt Illustratorin Stefanie Harjes in einem kleinen Kreativ-Workshop, wie aus Papierresten tolle Collagen entstehen. In einem zweiten Video liest sie aus dem Bilderbuch „Der Stein und das Meer“.

Hier geht's zur KIBUM