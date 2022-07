Kick-Off für die Theaterlabore

Seit Juni ist die Anmeldung für die Theaterlabore möglich. Beim heutigen Kick-Off stellen sich alle Theaterlabore der Spielzeit 2022/2023 vor. Angeboten werden 6 Gruppen, die sich an Teilnehmer:innen zwischen 5 und 100 Jahren richten; eine Übersicht inklusive Anmeldeformular gibt es hier.

Die Proben beginnen am 5. September und enden mit den Aufführungen zum Ende der Spielzeit. Es fallen einmalig Teilnahmekosten von 90 bis 130 Euro nach Selbsteinschätzung für die gesamte Spielzeit an. Als Bonus können die Teilnehmer:innen ermäßigte Karten für Vorstellungen am Stadttheater Bremerhaven erwerben.

Anmeldungen für den Kick-Off-Termin werden unter jub@stadttheaterbremerhaven.de entgegengenommen.