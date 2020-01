Vater-Kind-Teams vor: Beim Mini-Tischfußball-Turnier im Rahmen der 13. Bremer Spieltage treten Zweier-Teams gegeneinander an. Papa-Kind-Teams erhalten ein Tor Vorsprung!

In den kurzen Spielen, die höchstens zehn Minuten dauern, entscheidet der sechste Treffer. Jung und Alt können zeigen, was sie am Kickertisch drauf haben. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 8 Jahre.