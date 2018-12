Kidbusters

Die vier Geschwister Aners, Oskar, Winni und Bertram haben es alles andere als leicht im Leben. Ihr Vater sitzt im Gefängnis und ihre Mutter muss sogar nachts arbeiten. Trotzdem ist das Geld knapp. Als ihr Vater dann endlich wieder nach Hause kommt, verliert die Familie auch noch wegen Mietschulden ihr Haus. Zum Glück kommen sie bei Onkel Georg unter. Der hat auch gleich einen Plan, wie die Familie wieder zu Geld kommen soll: Er will den jungen Bernhard entführen und dessen stinkreiche Eltern erpressen. Tatsächlich findet Bernhard, der sonst immer nur alleine zu Hause ist, seine eigene Entführung gar nicht so schlimm. Endlich ist mal was los! Doch dann verdirbt Bernhards zwielichtiger Butler alles.

DK 2017, Regie: Frederik Meldal Nørgaard, mit Alfred Bjerre Larsen, Samuel Jacob Hallas, Mette Svane Pedersen, 75 Min., ab 6 Jahren