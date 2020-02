× Erweitern © Sebastian Peter Kidical Mass Bremen Dortmund

Platz da für die nächste Generation! Die Familien-Fahrraddemo „Kidical Mass“ will speziell auf die Bedürfnisse von radfahrenden Kindern und Familien im städtischen Verkehr aufmerksam machen. Die Botschaft an die Politik ist laut und deutlich: „Wir wollen Städte, in denen Kinder sicher mit dem Rad fahren können!“

Im März findet sie zum ersten Mal bundesweit statt - und Bremen ist auch mit dabei! Im Sinne der erhöhten Sicherheit ist das Event eine ordnungsgemäß angemeldet Demonstration. Die Polizei begleitet sie und sichert sowohl die Demonstrantïnnen als auch die Straßen. Allen Radfahrerïnnen geht es um eine friedliche Demonstration, bei der sich alle an die Verkehrsregeln halten, Tempo und Route sind auch für die Kleinsten geeignet.

Start ist auf der Bürgerweide, nach einer kurzen Auftaktkundgebung und Begrüßung geht die Fahrradtour über Stern, Am Wall und Wilhelm-Kaisen Brücke in die Neustadt. Im Fahrradmodellquartier in den Neustadtswallanlagen beziehungsweise auf dem öffentlichen Platz hinter der Shakepeare Company kann zum Abschluss gemeinsam gespielt und gepicknickt werden.Nicht nur Familien, auch Erwachsene ohne Kinder sind eingeladen, denn je mehr Menschen mitfahren, desto mehr Spaß macht es und desto wirkungsvoller ist die Demo. Also alle: Rauf aufs Rad!

Hier gibt's weitere Infos zur Kidical Mass Bremen.