Kinder aufs Rad: Kidical Mass Bremen

× Erweitern © Lukas Klose Kidical Mass Bremen

Kinder aufs Rad für eine familienfreundliche Verkehrspolitik! 2022 haben sich mehr als 40.000 Teilnehmer:innen am bundesweiten Aktionswochenende der Familien-Fahrraddemo beiteiligt, diesmal dürften es noch deutlich mehr werden.

Inzwischen haben sich auch Initiativen aus England, Spanien, Frankreich und sogar Ecuador angeschlossen. Und selbstverständlich ist auch Bremen wieder mit dabei, wenn die „Kidical Mass“ erneut auf die Bedürfnisse von radfahrenden Kindern und Familien im städtischen Verkehr aufmerksam machen will. Die Botschaft an die Politik ist laut und deutlich:

Wir wollen Städte, in denen Kinder sicher mit dem Rad fahren können!“

Im Sinne der erhöhten Sicherheit ist das Event eine ordnungsgemäß angemeldete Demonstration. Die Polizei begleitet sie und sichert sowohl die Demonstrant:innen als auch die Straßen. Allen Radfahrer:innen geht es dabei um eine friedliche Demo, bei der sich alle an die Verkehrsregeln halten und Tempo sowie Route auch für die Kleinsten geeignet ist. Aber nicht nur Familien, auch Erwachsene ohne Kinder sind eingeladen - denn je mehr Menschen mitfahren, desto mehr Spaß macht es und desto wirkungsvoller ist die Demo. Also alle: Rauf aufs Rad!

Start ist diesmal am Lucie-Flechtmann-Platz, dann geht es über den „Wallring-Overfly“ zur Waller Mitte.

Kinderzeit Bremen unterstützt die Kidical Mass Bremen, denn eine kinder- und familienfreundliche Stadt liegt uns am Herzen!

Übrigens: Vorgänger der Aktion ist die Critical Mass, die 1992 in San Francisco erstmals für Erwachsene stattfand, 2008 folgte die erste Kidical Mass in Oregon, inzwischen veranstalten 300 Städte weltweit und fast 80 in Deutschland jeden Monat die Fahrraddemo. In Bremen findet die Critical Mass seit 2012 statt: In der Nähe des Hauptbahnhofs treffen sich an jedem letzten Freitag des Monats hunderte erwachsene Radfahrerïnnen und fahren im Verbund durch die Innenstadt, um für eine bessere Radinfrastruktur zu demonstrieren, damit mehr Menschen das Fahrrad als Hauptverkehrsmittel nutzen und so die Qualität der Luft in der Stadt verbessert wird. Am ersten bundesweiten Kidical-Mass-Wochenende im September 2020 beteiligen sich über 40 Städte.

Die erste deutsche Kidical Mass fand im September 2019 in Dortmund statt und war sogar die weltweit größte – und aufgehört wird erst, wenn jede Stadt eine kinder- und fahrradfreundliche Infrastruktur aufweist. Dass dies kein unerreichbares Ziel ist, beweist auch die Tatsache, dass es zum Beispiel in den Niederlanden seit 2018 keine Critical- und Kidical-Mass-Demos mehr gibt: Sämtliche Innenstädte dort sind inzwischen fahrradfreundlich.