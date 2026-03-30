KiDoZ-Sommerfest

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15 Jahre Kinderdorfzentrum in der Neustadt wollen mit Spiel, Musik und guter Laune gefeiert werden!

Das Stadtteil- und Familienzentrum feiert sein Jubiläum mit einem bunten Sommerfest für die ganze Familie. Auf der Wiese vor dem Haus warten Glücksrad, Kreativ- und Bewegungsangebote sowie ein fröhliches Kinderprogramm. Für musikalische Stimmung sorgt Kinderliedermacher Florian Müller. Außerdem gibt es einen Sonderverkauf im Secondhand-Laden Klamöttchen und in der Bücherkammer – perfekt zum Stöbern.

Auch für Essen und Getränke wird gesorgt. Der Eintritt ist frei – einfach vorbeikommen und mitfeiern!