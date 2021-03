Kids can code

Im Kreativ-Labor können Kinder von 10 bis 12 Jahren am 30. und 31. März tolle Dinge bauen, basteln und programmieren. Zur Verfügung stehen Computer, 3D-Drucker und viele andere Maschinen, Pflanzen, Kisten und Bastelmaterialien. Vorerfahrungen sind nicht notwendig. Alles, was man braucht, ist Neugierde und Spaß am Erfinden und Gestalten.

Die Teilnahme kostet 10 Euro nach Anmeldung unter kdemuth@fablab-bremen.org.