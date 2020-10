Kids & Cats

In Gegenwart der Katzen üben Kinder das laute Vorlesen. Egal aus welchen Gründen das Kind in dem Bereich Leistungsdefizite hat, in den Katzen finden sie geduldige Zuhörer. Verhaspeln oder ein langsames Lesetempo stört die Samtpfoten nicht, sondern sie sind froh, jemanden bei sich zu haben. Die Kinder müssen also bei den Katzen keine Angst haben Fehler zu machen und müssen keine Kritik fürchten.

Auch die Katzen haben natürlich was davon. Sie lernen die Gegenwart von Kindern kennen und sind dadurch besser vermittelbar. Außerdem haben sie Besuch, der sich viel Zeit für sie nimmt, was sonst nur die Katzenstreichler machen, die Mittwoch bis Freitag da sind.

Wer am Katzenlesen teilnehmen möchte, meldet sich bitte telefonisch oder unter jugend@bremer-tierschutzverein.de an.