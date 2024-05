× Erweitern © pexels.com/Dayvison Tadeu Comics Stiftung Lesen

Seit 2010, immer am zweiten Samstag im Mai, werden extra für diesen Tag produzierte Comichefte in Comicshops, Buchhandlungen und Bibliotheken kostenlos verteilt.

Nach der langen Corona-Pause kehrt kehrt der Gratiscomictag endlich zurück und richtet in 2024 den Blick auf den Lese-Nachwuchs: Zehn Verlage mit Fokus auf Kinder- und Jugendcomics haben sich zusammengetan und 21 Kinder-Comic-Hefte ausgewählt, die am Samstag, den 11. Mai 2024 in Hunderten von Buchhandlungen, Comicshops und Bibliotheken für umsonst an kleine (und gerne auch große) Leser:innen verteilt werden.

Darunter finden sich begehrte Titel wie „Disney Adventure Journals – Arielle und die Rache der Meerhexen“, "Idefix", „Lustiges Taschenbuch: 90 Jahre Donald“, „DC: Batman“, „Marvel: Spider Man“, „Pokémon“, „Miraculous“, Elfis Zauberbuch“ und viele mehr.

Inzwischen werden Kindercomics in Schulen, in der Leseförderung und zum Spracherwerb eingesetzt und sind aus selbst den kleinsten Bibliotheken nicht mehr wegzudenken.

Hier findet ihr alle Orte, an denen die Hefte kostenlos verteilt werden: Gratis Comic Tag im Web.

Spaßorientierte Leseförderung

Lernen geht am besten, wenn man nicht merkt, dass gelernt wird. So lernen Kinder Lesen als Freizeitbeschäftigung kennen und üben Lesen nebenbei. Ein Buch kann, muss aber nicht das beste Match für die Lesemotivation für Kinder sein. Die Lösung kann eine mit „POW“ und „WUMMS“ sein: Comics können gerade Kindern mit wenig Leseübung den Einstieg ins Lesen erleichtern. Die kürzeren Textabschnitte sind besser verständlich und die Kombination aus Bild und Text regt zum Lesen an. Ein guter Tag zum Testen, ob Comics den Lesespaß ins Kinderzimmer bringen, ist der Gratis Kids Comic Tag.