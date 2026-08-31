Kids in action

Beim Aktionstag erwartet Kinder, Jugendliche und Familien ein bunter Nachmittag mit kostenfreien Mitmach-, Kreativ- und Bewegungsangeboten. Für Erwachsene gibt es Kaffee und Kuchen sowie die Möglichkeit, mit verschiedenen Akteur:innen aus dem Stadtteil ins Gespräch zu kommen und deren Angebote kennenzulernen.

Alle sind herzlich willkommen – eine Anmeldung ist nicht erforderlich!