Der Unterricht findet in einer entspannten Atmosphäre statt, in der soziales Verhalten in der Gruppe und Fairness im Vordergrund stehen. Im Kids Wing Tsun spielt das Erreichen eines starken Charakters und eines ausgeprägten Selbstbewusstseins die größte Rolle. Denn beide sind ein sicherer Schutz vor alltäglichen Gefahren, wie z.B. Gewalt in der Schule, Mobbing oder sexuelle Belästigung.

Die Grundwerte im Unterricht lauten Respekt, Disziplin, Aufmerksamkeit, Kontrolle und Mut. Durch den werteorientierten Unterricht lernt das Kind, sich positiv vor einer Gruppe darzustellen, Konflikte im Voraus zu vermeiden und gar nicht erst entstehen zu lassen, sowie ,,Stop“ und ,,Nein“ zu sagen. Ein respektvolles und diszipliniertes Verhalten ist für Kung Fu Kids über die Grenzen des Unterrichtes hinaus gegenüber Eltern und Lehrern selbstverständlich.

Die Lehrer der Wing Tsun Kindergruppe verfügen alle über eine langjährige Praxis im Tao Wing Tsun und leiten die Kindergruppe nach pädagogischen Gesichtspunkten.

Für alle Altersgruppen ab 7 Jahren gibt es täglich verschiedene Kursangebote. Alle Termine online. Anmeldung zum Probetraining telefonisch oder per E-Mail an info@tao-wing-tsun.de