Kidsday bei den Sixdays

× Erweitern Event & Sport Nord GmbH ESN © Kai Schöning Kidsday Sixdays

Am 11. Januar sind die Sixdays wieder fest in Kinderhand. Dann erlebt der Nachwuchs neben den Radsportprofis und Maskottchen Speedy auch aktuelle Stars aus TV und Internet bei freiem Eintritt live.

Thapelo Mashiane © Ute Haupts Thapelo Mashiane

Thapelo Mashiane, Dio Dragaj, Leonie Lechler, Lazarus Spiros, Eske Hohlen und Magbule Ajvazaj – sie alle haben in der TV-Show „The Voice Kids“ ihr Gesangstalent unter Beweis gestellt. Sie sorgen ebenso wie Celine Abeling und Bastian Stein, Kandidaten des Erwachsenenpendants „The Voice of Germany“, für musikalische Unterhaltung in der ÖVB-Arena. Für die 22-jährige Celine ist der Auftritt beim Kindernachmittag ein Heimspiel. Die Bremerin erreichte in der aktuellen Staffel das Halbfinale.

Doch damit nicht genug: Itsjulienbrown, Nini Flash, Tabeaswonderland und viele mehr sind ebenfalls zu Gast. Die sogenannten Influencer vereinen auf Instagram mehrere hunderttausend Anhänger. Am Kidsday stehen alle Stars am Kindernachmittag auch für Fotos und Autogramme zur Verfügung.

Abseits der Rennstrecke bieten Mitmachaktionen der Tanzschule Renz, der Fahrradparcours des ADFC und ein BMX-Workshop Action. Erstmals gibt es für Interessierte unter 17 Jahren direkt im Anschluss an den Kidsday die Möglichkeit, Trainingserfahrung auf der Bahn zu sammeln: Jugendliche in Begleitung eines Erwachsenen sowie Jugendmannschaften mit Trainern können sich noch bis zum 15. Dezember 2019 online bewerben.

Die kostenlosen Tickets für den Kidsday sind u.a. im Pressehaus Bremen, in den Filialen der Sparkasse Bremen und online hier erhältlich. Einlass ist ab 11.45 Uhr.