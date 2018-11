× Erweitern Foto: © ESN Kidsday bei den Sixdays, ÖVB-Arena

Sport, Spaß und Stars beim Kidsday: Das Bremer Sechstagerennen bietet von 12 bis 16 Uhr ein buntes Programm für Kinder mit vielen Mitmach-Aktionen, viele Sportwettbewerbe auf der Radrennbahn, Livemusik und ganz viel Spaß.

Neben den Auftritten der Special Guests treffen die Kidsday-Besucher auf Maskottchen Speedy, können sich schminken lassen oder ausgelassen tanzen und Spaß haben. Weitere kleine und große Überraschungen sind in Planung.

Der Eintritt für den Kidsday ist frei, allerdings muss man sich rechtzeitig Freikarten sichern. Die gibt es in den Pressehäusern des Weser-Kuriers, in den Sparkassen-Filialen, in der Hauptgeschäftsstelle des Kidsday-Partners, der Krankenkasse hkk (Martinistraße 24), sowie online.