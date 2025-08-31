KidsLab11: Grand Opening
bis
Künstler:innenhaus Bremen Am Deich 68/69, 28199 Bremen
© KH Künstler:innenhaus Bremen
KidsLab11 Schauspiel
Mit dem Kidslab11 startet in Bremen eine neue, kreative Schule für Kinder von 5 bis 13 Jahren, in der jedes Kind einen coolen Kurs findet.
Am Eröffnungstag stellt der Verein "Integration durch Kunst" sein vielfältiges Programm von Schauspiel und Gesang über Basteln und HipHop bis zu interaktiven Sprachkursen in Deutsch und Englisch vor.
Zur Feier des Tages wartet auf die Gäste ein buntes Programm mit Workshop-Einblicken, Musik, Snacks, Getränken und einer Tombola mit spannenden Gewinnen.
Diese Workshops stellen sich vor:
- 13 - 13:30 Uhr: Gesang
- 14 - 14:30 Uhr: Basteln
- 15 - 15:30 Uhr: Schauspielkunst
- 16 - 16:30 Uhr: HipHop
- 16:45 - 17:15 Uhr: Tanz Aerobic
Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenfrei. Die Zugänge sind nicht barrierefrei.