KidsLab11: Grand Opening

© KH Künstler:innenhaus Bremen KidsLab11 Schauspiel

Mit dem Kidslab11 startet in Bremen eine neue, kreative Schule für Kinder von 5 bis 13 Jahren, in der jedes Kind einen coolen Kurs findet.

Am Eröffnungstag stellt der Verein "Integration durch Kunst" sein vielfältiges Programm von Schauspiel und Gesang über Basteln und HipHop bis zu interaktiven Sprachkursen in Deutsch und Englisch vor.

Zur Feier des Tages wartet auf die Gäste ein buntes Programm mit Workshop-Einblicken, Musik, Snacks, Getränken und einer Tombola mit spannenden Gewinnen.

Diese Workshops stellen sich vor:

13 - 13:30 Uhr: Gesang

14 - 14:30 Uhr: Basteln

15 - 15:30 Uhr: Schauspielkunst

16 - 16:30 Uhr: HipHop

16:45 - 17:15 Uhr: Tanz Aerobic

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenfrei. Die Zugänge sind nicht barrierefrei.