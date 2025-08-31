KidsLab11: Grand Opening

bis

Künstler:innenhaus Bremen Am Deich 68/69, 28199 Bremen

Mit dem Kidslab11 startet in Bremen eine neue, kreative Schule für Kinder von 5 bis 13 Jahren, in der jedes Kind einen coolen Kurs findet.

Am Eröffnungstag stellt der Verein "Integration durch Kunst" sein vielfältiges Programm von Schauspiel und Gesang über Basteln und HipHop bis zu interaktiven Sprachkursen in Deutsch und Englisch vor.

Zur Feier des Tages wartet auf die Gäste ein buntes Programm mit Workshop-Einblicken, Musik, Snacks, Getränken und einer Tombola mit spannenden Gewinnen. 

Diese Workshops stellen sich vor:

  • 13 - 13:30 Uhr: Gesang
  • 14 - 14:30 Uhr: Basteln
  • 15 - 15:30 Uhr: Schauspielkunst
  • 16 - 16:30 Uhr: HipHop
  • 16:45 - 17:15 Uhr: Tanz Aerobic

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenfrei. Die Zugänge sind nicht barrierefrei.

Info

Künstler:innenhaus Bremen Am Deich 68/69, 28199 Bremen
Dies & Das, Kreatives, Kurse
bis
Google Kalender - KidsLab11: Grand Opening - 2025-08-31 12:00:00 Google Yahoo Kalender - KidsLab11: Grand Opening - 2025-08-31 12:00:00 Yahoo Outlook Kalender - KidsLab11: Grand Opening - 2025-08-31 12:00:00 Outlook iCalendar - KidsLab11: Grand Opening - 2025-08-31 12:00:00 ical