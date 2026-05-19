Kiekeberger Museumsnacht
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Freilichtmuseum am Kiekeberg Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten
© Freilichtmuseum am Kiekeberg
Abendstimmung Kiekeberger Museumsnacht, Freilichtmuseum am Kiekeberg
Das Freilichtmuseum bietet an diesem Samstag einen abwechslungsreichen Abend mit Open-Air-Kino für Kinder und Erwachsene, Führungen, Live-Musik und Feuershow in historischem Ambiente.
Höhepunkte des Abends: Open-Air-Kino und Feuershow
Auf mitgebrachten Decken oder bereit gestellten Bänken können sich Zuschauer:innen den Film „Zurück in die Zukunft“ von 19:15 bis etwa 21:15 Uhr in der Königsberger Straße in einem passenden historischen Ambiente anschauen. Im Anschluss um 21:30 Uhr findet eine Feuershow vor dem Ausstellungsgebäude statt.
Führungen, Vorführungen und Live-Musik
Bei Führungen am Nachmittag lernen Interessierte Neues über Tiere, Märchen und Mythen:
- 16 und 17:30 Uhr Magazinführung „Hinter den Kulissen“
- 16:30 und 18 Uhr Tiere und Pflanzen im Museum
- 16:30 und 18 Uhr Sagen, Märchen und Geschichten aus dem Landkreis Harburg
- 18:30 Uhr Märchenerzählungen im Heidehof
Bis 19:30 Uhr können Besucher:innen einer Schmiedin bei ihrem Handwerk zuschauen.
Von 16 bis 20 Uhr inmitten der historischen Höfe und Gärten spielt eine Band mit Live-Musik.
KI-generiertes Symbolbild
Open-Air-Kino Kiekeberger Museumsnacht,
Offenes Ferienprogramm zur Museumsnacht
Zum Abschluss des „Sommerspaß“-Ferienprogramms bietet das Freilichtmuseum Kindern ab 4 Jahren und ihren Begleitungen Aktionen zur Einstimmung auf die „Kiekeberger Museumsnacht“:
- um 15 bis 16 Uhr Märchenfilm „Hans im Glück“ im Open-Air-Kino – das Besondere: Der Film wurde teilweise im Museum gedreht.
- um 16 und 17:30 Uhr lauschen Kinder einer Märchenerzählerin im Pringens Hof
- um 16 bis 20 Uhr basteln sie mit Erntegarben im Silberhof
Der Eintritt ist frei für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Für Erwachsene beträgt er 12 Euro – die Filmvorführung ist darin enthalten