Kiekeberger Museumsnacht

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Freilichtmuseum am Kiekeberg Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten

Das Freilichtmuseum bietet an diesem Samstag einen abwechslungsreichen Abend mit Open-Air-Kino für Kinder und Erwachsene, Führungen, Live-Musik und Feuershow in historischem Ambiente.

Höhepunkte des Abends: Open-Air-Kino und Feuershow

Auf mitgebrachten Decken oder bereit gestellten Bänken können sich Zuschauer:innen den Film „Zurück in die Zukunft“ von 19:15 bis etwa 21:15 Uhr in der Königsberger Straße in einem passenden historischen Ambiente anschauen. Im Anschluss um 21:30 Uhr findet eine Feuershow vor dem Ausstellungsgebäude statt. 

Führungen, Vorführungen und Live-Musik

Bei Führungen am Nachmittag lernen Interessierte Neues über Tiere, Märchen und Mythen:

  • 16 und 17:30 Uhr Magazinführung „Hinter den Kulissen“
  • 16:30 und 18 Uhr Tiere und Pflanzen im Museum
  • 16:30 und 18 Uhr Sagen, Märchen und Geschichten aus dem Landkreis Harburg
  • 18:30 Uhr Märchenerzählungen im Heidehof

Bis 19:30 Uhr können Besucher:innen einer Schmiedin bei ihrem Handwerk zuschauen.

Von 16 bis 20 Uhr inmitten der historischen Höfe und Gärten spielt eine Band mit Live-Musik.

Offenes Ferienprogramm zur Museumsnacht

Zum Abschluss des „Sommerspaß“-Ferienprogramms bietet das Freilichtmuseum Kindern ab 4 Jahren und ihren Begleitungen Aktionen zur Einstimmung auf die „Kiekeberger Museumsnacht“:

  • um 15 bis 16 Uhr Märchenfilm „Hans im Glück“ im Open-Air-Kino – das Besondere: Der Film wurde teilweise im Museum gedreht.
  • um 16 und 17:30 Uhr lauschen Kinder einer Märchenerzählerin im Pringens Hof
  • um 16 bis 20 Uhr basteln sie mit Erntegarben im Silberhof

Der Eintritt ist frei für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Für Erwachsene beträgt er 12 Euro – die Filmvorführung ist darin enthalten

Info

Freilichtmuseum am Kiekeberg Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten
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