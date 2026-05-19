× Erweitern © Freilichtmuseum am Kiekeberg Abendstimmung Kiekeberger Museumsnacht, Freilichtmuseum am Kiekeberg

Das Freilichtmuseum bietet an diesem Samstag einen abwechslungsreichen Abend mit Open-Air-Kino für Kinder und Erwachsene, Führungen, Live-Musik und Feuershow in historischem Ambiente.

Höhepunkte des Abends: Open-Air-Kino und Feuershow

Auf mitgebrachten Decken oder bereit gestellten Bänken können sich Zuschauer:innen den Film „Zurück in die Zukunft“ von 19:15 bis etwa 21:15 Uhr in der Königsberger Straße in einem passenden historischen Ambiente anschauen. Im Anschluss um 21:30 Uhr findet eine Feuershow vor dem Ausstellungsgebäude statt.

Führungen, Vorführungen und Live-Musik

Bei Führungen am Nachmittag lernen Interessierte Neues über Tiere, Märchen und Mythen:

16 und 17:30 Uhr Magazinführung „Hinter den Kulissen“

16:30 und 18 Uhr Tiere und Pflanzen im Museum

16:30 und 18 Uhr Sagen, Märchen und Geschichten aus dem Landkreis Harburg

18:30 Uhr Märchenerzählungen im Heidehof

Bis 19:30 Uhr können Besucher:innen einer Schmiedin bei ihrem Handwerk zuschauen.

Von 16 bis 20 Uhr inmitten der historischen Höfe und Gärten spielt eine Band mit Live-Musik.

× Erweitern KI-generiertes Symbolbild Open-Air-Kino Kiekeberger Museumsnacht,

Offenes Ferienprogramm zur Museumsnacht

Zum Abschluss des „Sommerspaß“-Ferienprogramms bietet das Freilichtmuseum Kindern ab 4 Jahren und ihren Begleitungen Aktionen zur Einstimmung auf die „Kiekeberger Museumsnacht“:

um 15 bis 16 Uhr Märchenfilm „Hans im Glück“ im Open-Air-Kino – das Besondere: Der Film wurde teilweise im Museum gedreht.

um 16 und 17:30 Uhr lauschen Kinder einer Märchenerzählerin im Pringens Hof

um 16 bis 20 Uhr basteln sie mit Erntegarben im Silberhof

Der Eintritt ist frei für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Für Erwachsene beträgt er 12 Euro – die Filmvorführung ist darin enthalten