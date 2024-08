KIJUKO: Akiko – Der fliegende Affe

Das Kinder- und Jugendfilmfestival zeigt den nächsten abgefahrenen Kinderfilm von Regisseur Veit Helmer für Publikum ab 6 Jahren. Der Regisseur ist vor Ort.

Das Affenkind Akiko lebt im Zoo und eigentlich gefällt es ihm hier auch ganz gut. Wäre da nicht die fiese Zoodirektorin, die den Tieren immer stärkere Gitter vorsetzt. Akikos Großvater, der sich noch gut an das Leben in Freiheit erinnert, hat genug von der Gefangenschaft und schmiedet einen Plan: Akiko soll hinaus in die Welt und seine Verwandten aus dem Wald holen, um die Familie aus dem Zoo zu befreien. Also bricht der kleine Kapuzineraffe aus und macht sich auf eine abenteuerliche Suche durch den Großstadtdschungel. Doch wie soll er hier nur den Wald finden, von dem alle Stadttiere meinen, der sei nur ein Kindertraum? Mit Hilfe von Adler, Waschbär, Chamäleon und Co. lässt Akiko nichts unversucht. Doch die von der Zoodirektorin eingeschaltete Polizei ist ihm bereits dicht auf den Fersen.

D 2024, Regie: Veit Helmer, mit Heike Makatsch, Meret Becker, Benno Fürmann, 70 Min., empfohlen ab 6 Jahren

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro. Reservierung an ticket@city46.de oder unter 0421/957 992 90 (auch AB) möglich.

Schulvorstellungen sind nach Absprache in der Zeit vom 23. bis 27.9.24. in Absprache möglich: wallraven@city46.de oder 0421/566 476 30 (auch AB)