KIJUKO: Alice Júnior

© Moro Filmes Filmtipp: Alice Junior

Premierenkino so weit das Auge reicht! Das 8. KIJUKO Filmfest zeigt vom 2. bis 10. Oktober 2021 wieder neun Tage lang neun großartige Kinder- und Jugendfilme – allesamt zum ersten Mal in Bremen!

Dieser kraftvolle Coming-of-Age-Film aus Brasilien ist ein ermutigendes Plädoyer für Respekt und Akzeptanz queerer Menschen für Publikum ab 14 Jahren.

Für Alice Júnior bricht eine Welt zusammen, als ihr Vater eines Tages – und auch noch vor laufender Kamera – verkündet, dass die beiden aufgrund seiner Arbeit aus der pulsierenden brasilianischen Großstadt Recife in ein Städtchen aufs Land ziehen müssen. Als erfolgreiche YouTuberin fühlt sich die 17-Jährige über das Internet mit der ganzen Welt verbunden und es graust ihr bereits vor dem konservativen Gedankengut der Provinzler*innen. In ihrer neuen Schule stößt sie dann auch prompt auf Ablehnung. Doch Alice wäre nicht Alice, wenn sie sich von der Engstirnigkeit und Prüderie ihres neuen Umfelds unterkriegen lassen würde. Dank ihres Selbstbewusstseins und ihrer schillernden Persönlichkeit bringt die Teenagerin das katholische Weltbild ihrer Mitschüler*innen und Lehrer*innen ins Wanken: “Ihr kennt mich als Alice Júnior, ich bin trans, schwer zu schlagen und bereit für alles was da kommen mag”.

BRA 2019, Regie: Gil Baroni, mit Anne Celestino Mota, Emmanuel Rosset, Thaís Schier, Surya Amitrano, 87 Min., port. OF mit deutschen UT

Alice Júnior läuft am Samstag im Abendprogramm mit Vorfilm und Einführung, und am Freitag in der Schulvorstellung mit Vorfilm und Diskussion. Zu den Tickets.