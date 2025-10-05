KIJUKO: Wenn du Angst hast, nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst

× Erweitern © NGF Wenn du Angst hast, nimmst du dein Herz in den Mund und lächslst

Zur zwölften Ausgabe des Bremer Kinder- und Jugendfilmfests KIJUKO wird im Kommunalkino City 46 wieder der rote Teppich ausgerollt. Neun Tage Festivalstimmung mit Bremer Filmpremieren – teils noch vor den offiziellen Startterminen – versprechen grandiose Kinoerlebnisse für jede Altersgruppe.

Der Film für Zuschauer:innen ab 12 Jahren über Klassenunterschiede, Herkunft und die Suche nach einem selbstbestimmten Platz im Leben ist ein ermutigendes Plädoyer für Vielfalt und Solidarität.

Spätsommer in Wien. Anna ist 12 und neu in der Klasse im Nobelgymnasium des ersten Wiener Gemeindebezirks. Sie kommt aus einer Hochhaussiedlung im Vorortbezirk Floridsdorf, ihre Mitschüler:innen aus ganz anderen Einkommensschichten. Annas Mama Isolde ist gehörlos und hat nur einen Job in einer Reinigung. Anna begreift rasch, worauf es nun ankommt: Markenkleidung und Zugehörigkeit. Ein gefälschter Ralph-Lauren-Pulli ist schnell besorgt, aber an Geld fehlt es dennoch. Während der Skiwoche muss sie so tun, als ob sie krank sei. Das für den Skikurs zurückgelegte Geld wird für den Kauf eines Schlafsofas aufgewandt, das der Mutter, ihrem neuen Freund und der Tochter etwas mehr Privatsphäre ermöglichen soll. Eine Komplizin findet Anna in ihrer Klassenkameradin Mara, die mit feministischen Fragen provoziert und mit ihrem queeren Vater ebenfalls allein lebt. Gemeinsam entscheiden sie: Für Scham gibt’s im Leben keinen Platz!

Im Anschluss an die Vorstellung beantwortet Regisseurin Marie Luise Lehner Fragen aus dem Publikum.

A 2025, Regie: Marie Luise Lehner, mit Siena Popović, Mariya Menner, Jessica Paar, Daniel Sea, 87 Min., DF, FSK 12

Zum kompletten Programm und den Tickets. Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

Schulklassen können Vorstellungen auch an den Wochentagen von Montag, den 6.10., bis Freitag, den 10.10.25 vormittags buchen: wallraven@city46.de oder Tel. 0421/566 476 30 (auch AB)