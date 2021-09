KIJUKO: Ein bisschen bleiben wir noch

× Erweitern © Film-Kino Text Filmtipp: Ein bisschen bleiben wir noch

Premierenkino so weit das Auge reicht! Das 8. KIJUKO Filmfest zeigt vom 2. bis 10. Oktober 2021 wieder neun Tage lang neun großartige Kinder- und Jugendfilme – allesamt zum ersten Mal in Bremen!

Diese visuell bezaubernde und sehr berührende Adaption der Romanvorlage „Oskar und Lilli” von Monika Helfer für Publikum ab 12 Jahren schildert eine emotionale Achterbahnfahrt aus der Perspektive von geflüchteten Kindern und gewann u. a. den Max Ophüls Publikumspreis 2020.

Inhalt: Vor sechs Jahren ist Lilli mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder Oskar aus Tschetschenien nach Österreich geflohen. Immer noch lebt die Familie ohne Aufenthaltsgenehmigung in Wien. Als die Polizei wieder einmal mit Abschiebung droht, versucht ihre Mutter, sich das Leben zu nehmen. Sie hofft, so wenigstens ihren Kindern das Bleiberecht zu ermöglichen. Das Jugendamt trennt jedoch als erstes die Geschwister voneinander. Sie kommen bei zwei verschiedenen Pflegefamilien unter. Widerstand zwecklos. Oskar und Lilli aber bleiben miteinander in Kontakt und schmieden einen Plan. Sie wollen ihre Mutter finden, um dann gemeinsam mit ihr zu fliehen.

A 2020, Regie: Arash T. Riahi, mit Leopold Pallua, Rosa Zant, Christine Ostermayer, Alexandra Maria Nut, 102 Min

Schulvorstellungen nach Terminvereinbarung: Mo. 4.10. – Fr. 8.10. / 8.30 / 9.00 / 11.00 Uhr. Zu den Tickets.