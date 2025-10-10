KIJUKO: Die Schatzsuche im Blaumeisental

× Erweitern © Luftkind Filmverleih Schatzsuche im Blaumeisental

Zur zwölften Ausgabe des Bremer Kinder- und Jugendfilmfests KIJUKO wird im Kommunalkino City 46 wieder der rote Teppich ausgerollt. Neun Tage Festivalstimmung mit Bremer Filmpremieren – teils noch vor den offiziellen Startterminen – versprechen grandiose Kinoerlebnisse für jede Altersgruppe.

Der mit viel Liebe fürs Detail gemachte Stop-Motion-Animationsfilm startet im Frühjahr 2026 in den Kinos und wird nicht nur das jüngere Publikum ab 6 Jahren verzaubern: Als die 9-jährige Lucie in Bectoile ankommt, ahnt sie nicht, wie aufregend ihre Sommerferien auf dem Land werden. Ihre Mutter leitet dort eine archäologische Expedition in einer Schlossruine. Dass sie darum für ihre Tochter nicht viel Zeit hat, ist gar nicht so schlimm, gibt es doch für Lucie allerhand zu entdecken. Gleich am ersten Tag nimmt sie ein verletztes Dachsjunges in ihre Obhut und verbringt viel Zeit mit dem Jugendlichen Yann, der ihr die Umgebung zeigt und ihr von einem sagenumwobenen Schatz erzählt...

Die Vorstellungen im französischen Original mit englischen Untertiteln finden mit deutscher Live-Übersetzung von Kinderbuchautorin Anna Lott statt.

Le secret des mésanges – F 2025, Regie: Antoine Lanciaux, Stop-Motion-Animation, 77 Min., frz. OmengU mit deutscher Einsprache

Zum kompletten Programm und den Tickets. Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

Schulklassen können Vorstellungen auch an den Wochentagen von Montag, den 6.10., bis Freitag, den 10.10.25 vormittags buchen: wallraven@city46.de oder Tel. 0421/566 476 30 (auch AB)