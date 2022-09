KIJUKO: Busters Welt

× Erweitern © Kinostar Busters Welt

Am zweiten Tag des des 9. Bremer Kinder- und Jugendfilmfestivals wird zauberhafte Neuverfilmung des dänischen Kinderbuchklassikers von Bjarne Reuters für Publikum ab 6 Jahren gezeigt: Jede Menge Spaß für große und kleine Zauberlehrlinge.

Der elfjährige Buster wohnt mit seinen Eltern und der kleinen Schwester Ingeborg in einem Vorort von Kopenhagen. Obwohl das Leben nicht immer leicht ist, lässt er sich von nichts unterkriegen – immerhin ist er nicht nur eine Frohnatur und äußerst hilfsbereit, sondern hat auch noch jede Menge Zaubertricks auf Lager. An letzteren muss er vielleicht noch weiter feilen, aber Busters bester Freund und Zauberer-Kollege Mr. Larsen meint, mit etwas Übung wird das schon noch werden. Und mit Liebe und Magie kann man eine Menge erreichen, das weiß Buster nur zu gut! Darum freut er sich auch, beim städtischen Talent-Wettbewerb endlich allen sein magisches Können zu zeigen. Doch plötzlich überschlagen sich die Ereignisse: Busters Familie gerät in eine Notlage, der alte Mr. Larsen wird krank und Buster hat sich über beide Ohren in die nette Joanna verknallt.

Hier geht's zum Kinderzeit-Filmtipp.

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro. Reservierung an ticket@city46.de oder unter 0421/957 992 90 (auch AB) möglich.

Schulvorstellungen sind nach Absprache in der Zeit vom 4. bis 10.10.22. ab 9, 10 oder 11 Uhr möglich: wallraven@city46.de oder 0421/566 476 30 (auch AB)