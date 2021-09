KIJUKO: Lene und die Geister des Waldes

× Erweitern © Real Fiction Filmtipp: Lene und die Geister des Waldes

Premierenkino so weit das Auge reicht! Das 8. KIJUKO Filmfest zeigt vom 2. bis 10. Oktober 2021 wieder neun Tage lang neun großartige Kinder- und Jugendfilme – allesamt zum ersten Mal in Bremen!

Dieser berührend erzählte Dokumentarfilm für Kinder ab 7 Jahren und Erwachsene macht große Lust darauf, gemeinsam hinaus in den nächsten Wald zu gehen und die Magie der Natur neu zu entdecken.

Inhalt: Die siebenjährige Lene verbringt den Sommerurlaub mit der Familie im Bayrischen Wald. Eigentlich wollten sie und ihre große Schwester Lynn lieber ans Meer fahren, aber Papa hat sich in den Kopf gesetzt, einen Natururlaub ohne Handys zu machen – und im Wald gibt es unzählige Geheimnisse zu entdecken! Zuerst wirkt alles ganz fremd, die Leute sprechen einen komischen Dialekt und sehen seltsam aus. Zumindest der Wald-Obelix und die Wald-Ursel, die den Kindern Geschichten von Waldgeistern erzählen und ihnen die vielen kleinen und großen Wunder der Natur näherbringen. Denn wenn man genau hinsieht und die Ohren aufsperrt, kann man im Wald so einiges entdecken, was uns sonst nie auffallen würde. Von verborgenen Schätzen, geheimen Höhlen und wundersamen Tieren handeln die alten Legenden auf den Spuren des Waldgeists Peter, der vor unendlich langer Zeit in der Grotte der schlafenden Seelen verschwand.

D 2020, Regie: Dieter Schumann, Dokumentarfilm, 94 Min. Bester Kinder- und Jugendfilm, Natourale Wiesbaden 2020; bestes Storytelling, Golden Bee Festival Indien 2021

Schulvorstellungen in Absprache möglich: Mo. 4.10. bis Fr. 8.10.; 8.30 / 9.00 / 11.00 Uhr. Zu den Tickets.