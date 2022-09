KIJUKO: Girls Girls Girls

× Erweitern © Salzgeber Girls Girls Girls

Der poppige Coming-of-Age-Film um drei charismatische Girls und der Suche nach ihrem Platz im Leben wurde ausgezeichnet mit dem Publikumspreis beim Sundance Film Festival 2022. Das 9. Kinder- und Jugendfilmfestival präsentiert den finnischen Film in Kooperation mit Queerfilm e.V.

Die besten Freundinnen Rönkkö und Mimmi verbringen ihre Schichten im Smoothie-Laden mit Langeweile, Diskussionen und Träumereien. Rönkkö wünscht sich endlich ein erfülltes Sexleben – an Jungs mangelt es kaum, nur an Gefühlen – und Mimmi will vor lauter Frust und Wut kaum mehr jemanden an sich heranlassen. Alles ändert sich, als Emma eines Tages in den Laden läuft, einen Smoothie bestellt und Mimmi prompt in ihren Bann zieht. Sie ist Eiskunstläuferin und ziemlich ehrgeizig unterwegs. In ihrer Gegenwart fällt es Mimmi viel leichter, nicht mehr immer nur negativ zu denken. Gemeinsam stürzen sich die drei Freundinnen in die Partyszene der dunklen finnischen Winterzeit auf der Suche nach Liebe, Lust, Spaß und Lebendigkeit!

Tytöt tytöt tytöt – FIN 2022, Regie: Alli Haapasalo, mit Aamu Milonoff, Eleonoora Kauhanen, Linnea Leino, 100 Min., finn. OF mit deutschen UT, ab 14 Jahre

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro. Reservierung an ticket@city46.de oder unter 0421/957 992 90 (auch AB) möglich.

Schulvorstellungen sind nach Absprache in der Zeit vom 4. bis 10.10.22. ab 9, 10 oder 11 Uhr möglich: wallraven@city46.de oder 0421/566 476 30 (auch AB)