KIJUKO: Hola Frida

Zur zwölften Ausgabe des Bremer Kinder- und Jugendfilmfests KIJUKO wird im Kommunalkino City 46 wieder der rote Teppich ausgerollt. Neun Tage Festivalstimmung mit Bremer Filmpremieren – teils noch vor den offiziellen Startterminen – versprechen grandiose Kinoerlebnisse für jede Altersgruppe.

Der liebevoll gestaltete, farbenfrohe Animationsfilm über Widerstandsfähigkeit, Vorstellungskraft und die Kraft der Kunst für Publikum ab 6 Jahren ist inspiriert von der Kindheit der weltberühmten Malerin Frida Kahlo.

Bunte Farbwelten, Blumen und magische Gestalten – das ist die Gedankenwelt der 6-jährigen Frida. Sie ist neugierig, mutig und voller Energie. Gemeinsam mit ihrer Schwester Cristina, ihren Eltern und dem Hund Chiquita lebt sie im farbenfrohen Stadtteil Coyoacán in Mexiko-Stadt. Dort führt sie ein unbeschwertes Leben, bis sie an Kinderlähmung erkrankt. Viele Tage muss sie nun im Bett verbringen und die Zeit erscheint endlos. Doch zum Glück hat sie ja noch ihre Fantasie und Kreativität, die ihr Trost und Freude spenden.

F/CAN 2024, Regie: Andrè Kadi & Karine Vézi, Animation, 82 Min., DF

Zum kompletten Programm und den Tickets. Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

Schulklassen können Vorstellungen auch an den Wochentagen von Montag, den 6.10., bis Freitag, den 10.10.25 vormittags buchen: wallraven@city46.de oder Tel. 0421/566 476 30 (auch AB)