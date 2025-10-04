KIJUKO: Juniors

× Erweitern © Barnsteiner Film Juniors

Zur zwölften Ausgabe des Bremer Kinder- und Jugendfilmfests KIJUKO wird im Kommunalkino City 46 wieder der rote Teppich ausgerollt. Neun Tage Festivalstimmung mit Bremer Filmpremieren – teils noch vor den offiziellen Startterminen – versprechen grandiose Kinoerlebnisse für jede Altersgruppe.

In der preisgekrönten französischen Jugendkomödie für Publikum ab 12 Jahren langweilen sich Jordan und Patrick in ihrem kleinen Dorf in Südfrankreich zu Tode. Um der ländlichen Einöde zu entfliehen, zocken die beiden 14-jährigen auf ihrer PlayStation, bis diese den Geist aufgibt. Als Patrick dann auch noch Jordans Haarschnitt verpfuscht, entwickeln die Teenager einen perfiden Plan: Jordan täuscht vor, an Krebs erkrankt zu sein und startet kahlrasiert einen Online-Spendenaufruf, um an Geld für eine neue Konsole zu kommen. Die einstigen Außenseiter genießen plötzlich ungeahnte Aufmerksamkeit und unverhoffte Privilegien, die ihnen neue Freunde, lang ersehnte Partyeinladungen und jede Menge Geld bescheren. Doch wie soll es den beiden besten Freunden nur gelingen, wieder unbeschadet aus dem selbst gesponnenen Lügennetz herauszukommen?

JUNIORS F 2022, Regie: Hugo P. Thomas, mit Ewan Bourdelles, Vanessa Paradis, Noah Zandouche, Alaïs Bertrand, 95 Min., DF

Zum kompletten Programm und den Tickets. Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

Schulklassen können Vorstellungen auch an den Wochentagen von Montag, den 6.10., bis Freitag, den 10.10.25 vormittags buchen: wallraven@city46.de oder Tel. 0421/566 476 30 (auch AB)