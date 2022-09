KIJUKO: Kalle Kosmonaut

× Erweitern © Mindjazz Kalle Kosmonaut

Im Anschluss an die Eröffnung des 9. Bremer Kinder- und Jugendfilmfestivals läuft eine bewegende Langzeitdokumentation über einen Jugendlichen aus einer Ostberliner Plattenbausiedlung für Publikum ab 14 Jahren.

Wer wie Pascal in den Plattenbauten der Allee der Kosmonauten im Berliner Bezirk Hellersdorf aufwächst, hat von vornherein nicht die besten Karten im Leben. Doch der zu Beginn des Films noch Zehnjährige, der von allen nur Kalle genannt wird, wehrt sich dagegen, ein typisches „Ghetto-Kid“ zu sein. Zehn Jahre lang haben ihn Tine Kugler und Günther Kurth auf seinem Weg des Erwachsenwerdens mit der Kamera begleitet. Vertrauensvoll lässt er uns an den Stationen seines Lebens teilhaben, das ihn vom „Schlüsselkind“ mit alleinerziehender Mutter über Hip-Hop und Mutproben als Teenager bis in die Straffälligkeit führt. Mal voller Hoffnung und Ehrgeiz, mal von Ängsten und Problemen geplagt, erzählt er von seinem Aufwachsen in einer Gesellschaft, in der eben nicht alle die gleichen Chancen haben.

Ein empathisches Porträt, das lange nachwirkt.

D 2022, Regie: Tine Kugler & Günther Kurth, Dokumentarfilm, 99 Min., DF mit engl. UT, Altersempfehlung 14+

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro. Reservierung an ticket@city46.de oder unter 0421/957 992 90 (auch AB) möglich.

Schulvorstellungen sind nach Absprache in der Zeit vom 4. bis 10.10.22. ab 9, 10 oder 11 Uhr möglich: wallraven@city46.de oder 0421/566 476 30 (auch AB)