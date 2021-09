KIJUKO Kurzfilmrolle

× Erweitern © Talking Animals Fox for Edgar

Premierenkino so weit das Auge reicht! Das 8. KIJUKO Filmfest zeigt vom 2. bis 10. Oktober 2021 wieder neun Tage lang neun großartige Kinder- und Jugendfilme – allesamt zum ersten Mal in Bremen!

Kids ab 4 Jahren dürfen sich zum Abschluss des Festivals auf eine wundervolle Reise in die Welt der Kurzfilme freuen. Die bunte Mischung aus sieben herausragenden, liebevoll gemachten Animations- und Spielfilmen ist witzig, poetisch und unbedingt kurzweilig! Im Aschluss an die Kurzfilmrolle folgt die Preisverleihung!

Die Filme für Kurze

Sounds of Nature: Ein langweiliger Sonntagsspaziergang im Wald steht an, sodass sich Finn kurzerhand sein Computerspiel mitgenommen hat. Doch als sein Vater ihm das Ding entnervt wegnimmt, macht Finn eine seltsame Entdeckung.(CH 2013, Simon Weber, 8 Min.)

Mitch-Match #22: Auch Streichhölzer lieben Pfannkuchen! Aber dafür müssen sie sich etwas einfallen lassen. (HU 2020, Géza M. Tóth, 3 Min.)

B-Moll: Eine federlose Nachtigall bringt den Waldbewohnern mit ihrem Gesang Ruhe und Frieden. Doch eines Tages bricht ein Sturm los und der kleine Vogel erkältet sich. (CH 2021, Oana Lacroix, 6 Min.)

Kiki, der Kanarienvogel: Kiki kann sein Glück kaum fassen, als eines Tages die Tür seines Käfigs offensteht. Doch endlich in Freiheit kommt er mit der Welt erst einmal nicht so gut klar. Glücklicherweise nimmt ihn eine Krähe unter ihre Fittiche. (F 2020, Julie Rembauville & Nicolas Bianco-Levrin, 6 Min.)

Fuchs für Edgar: Edgars Eltern sind wie immer schwer beschäftigt. Dabei hat er doch heute Geburtstag! Traurig haut Edgar von Zuhause ab, doch im nahegelegenen Wald erwartet ihn ein echtes Abenteuer. (D 2021, Pauline Kortmann, 8 Min.)

Peix al forn: Was passiert wohl, wenn irgendwann so viel Plastikmüll in den Meeren schwimmt, dass die Fische verschwinden? Eine ironische Zukunftsvision.(E 2018, Guillem Miró, 4 Min.)

Inkt: Es ist nicht immer einfach, sein Zuhause sauber und ordentlich zu halten - selbst wenn man acht Arme hat! (NL 2020, Joost van den Bosch & Erik Verkerk, 2 Min.)

Eintritt: Kinder 2, Erwachsene 4 Euro. Zu den Tickets.