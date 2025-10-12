× Erweitern KIJUKO Kurzfilmrolle

Zur zwölften Ausgabe des Bremer Kinder- und Jugendfilmfests KIJUKO wird im Kommunalkino City 46 wieder der rote Teppich ausgerollt. Neun Tage Festivalstimmung mit Bremer Filmpremieren – teils noch vor den offiziellen Startterminen – versprechen grandiose Kinoerlebnisse für jede Altersgruppe.

Zum krönenden Abschluss des Festivals reist das Publikum ab 4 Jahren in die wundervolle Welt der Kurzfilme.

Die bunte Mischung aus sechs herausragenden, liebevoll gemachten Spiel- und Animationsfilmen ist witzig, poetisch und auf jeden Fall nicht langweilig.

Im Anschluss erfolgt die Filmpreisverleihung des diesjährigen Filmfests.

Zum kompletten Programm und den Tickets. Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

Schulklassen können Vorstellungen auch an den Wochentagen von Montag, den 6.10., bis Freitag, den 10.10.25 vormittags buchen: wallraven@city46.de oder Tel. 0421/566 476 30 (auch AB)