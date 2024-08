KIJUKO: Löwin

Das Kinder- und Jugendfilmfestival präsentiert einen bewegenden Film über Abschied und Neuankommen, über Teamgeist und Freundschaft für Zuschauende ab 10 Jahren. Das Highlight ist die Live-Einsprache der Kinderbuchautorin Anna Lott.

Als ihre Mutter ihr eröffnet, dass ihr Vater einen neuen Job gefunden hat und die Familie in die Niederlande umzieht, bricht für Rosi eine Welt zusammen. Sie hat doch hier in Surinam das perfekte Leben mit all ihren Freund:innen, ihren geliebten Großeltern und ihrer Leidenschaft für Fußball! Dass sie allein bei Oma und Opa bleiben darf, steht nicht zur Debatte und dass auch ihr älterer Bruder mitkommt, ist für Rosi nur ein schwacher Trost. In den Niederlanden verläuft die Eingewöhnung dann auch erstmal holprig, bis sich Jitte mit ihr anfreundet, ihr Talent erkennt und sie ins Mädchenfußballteam der Schule holt. Doch nicht alle sind darüber glücklich, denn sie ist besser als die anderen. Um beim anstehenden Fußballturnier als Team überzeugen zu können, muss nicht nur Rosi über sich hinauswachsen.

NL 2023, Regie: Raymond Grimbergen, mit Alyssa van Ommeren, Apollonia Sterckx, Soumaya Ahouaoui, 85 Min., OmengU mit deutscher Einsprache, empfohlen ab 10 Jahren

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro. Reservierung an ticket@city46.de oder unter 0421/957 992 90 (auch AB) möglich.

Schulvorstellungen sind nach Absprache in der Zeit vom 23. bis 27.9.24. in Absprache möglich: wallraven@city46.de oder 0421/566 476 30 (auch AB)